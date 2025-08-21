Brigada Militar prende foragido de alta periculosidade em Alegrete

Na manhã desta quarta-feira, 20 de agosto de 2025, por volta das 10h30min, uma guarnição da Brigada Militar de Alegrete realizou a prisão de um homem de 42 anos, foragido do sistema prisional após violação da tornozeleira eletrônica.

21 de agosto de 2025

A ação ocorreu no bairro Nova Brasília, após a corporação receber informações sobre o paradeiro do indivíduo. Durante a abordagem, os policiais confirmaram que o homem possuía mandado de prisão em aberto.

Segundo a Brigada Militar, o preso acumula diversas passagens pelo sistema penal, incluindo registros por Furto Simples (4 vezes), furto qualificado (2 vezes), homicídio doloso, disparo de arma de fogo, posse de entorpecentes, violação de domicílio, Receptação, furto em veículo, roubo a pedestre (4 vezes), motim de presos, ameaça e dano, além de já ter sido detido anteriormente por cumprimento de mandado em outras ocasiões.

Após ser encaminhado para avaliação médica na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o homem foi apresentado no Presídio Estadual de Alegrete, onde permanece à disposição da Justiça.

