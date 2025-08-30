Brigada Militar prende foragido durante abordagem no bairro Centro

Na manhã de sexta-feira (29), por volta das 10h45, a Brigada Militar de Alegrete efetuou a prisão de um homem de 37 anos que estava na condição de foragido da Justiça.

De acordo com informações repassadas à guarnição, o indivíduo foi localizado no bairro Centro. Durante a abordagem, os policiais confirmaram a situação e deram voz de prisão ao homem, que foi cientificado de seus direitos constitucionais.

Após o procedimento, ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para a realização de exames de rotina e, em seguida, apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde permanece à disposição da Justiça.

A Brigada Militar reforça que ações como esta fazem parte do trabalho contínuo de combate à criminalidade e de cumprimento de mandados judiciais no município.

