Brigada Militar prende foragido durante abordagem no bairro Centro

De acordo com informações repassadas à guarnição, o indivíduo foi localizado no bairro Centro. Durante a abordagem, os policiais confirmaram a situação e deram voz de prisão ao homem, que foi cientificado de seus direitos constitucionais.

Após o procedimento, ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para a realização de exames de rotina e, em seguida, apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde permanece à disposição da Justiça.

A Brigada Militar reforça que ações como esta fazem parte do trabalho contínuo de combate à criminalidade e de cumprimento de mandados judiciais no município.