Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas no bairro Vera Cruz

De acordo com a ocorrência, os policiais receberam denúncias de que uma motocicleta vermelha estaria sendo utilizada para buscar entorpecentes em um endereço da região, com o objetivo de realizar entregas. Durante a averiguação, as guarnições visualizaram um indivíduo em uma motocicleta na via pública e outro no portão de uma residência segurando um invólucro. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos tentaram fugir para o interior da casa, mas foram abordados pelos policiais.

O homem de 26 anos, que já possuía antecedentes por tráfico de entorpecentes, foi flagrado com uma porção de cocaína e outra de maconha durante revista pessoal. O condutor da motocicleta, de 24 anos, também foi identificado.

No interior da residência, a Brigada Militar localizou uma bandeja com 127 gramas de maconha, uma tesoura, uma balança de precisão, papel de seda, três aparelhos celulares e um dólar em espécie.

Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). O homem de 26 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.