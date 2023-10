Brigada Militar prende indivíduo com revólver calibre 38

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram um revólver Rossi calibre 38 municiado com 6 cartuchos. Diante da descoberta, o indivíduo foi conduzido à delegacia de polícia.

Foi necessário o auxílio de uma escavadeira para desatolar a carreta na estrada do Caiboaté

Na DP, o homem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, de acordo com as leis vigentes. A ação rápida e eficaz da Brigada Militar resultou na apreensão da arma e na prisão do suspeito, contribuindo para a segurança da comunidade local.