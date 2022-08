Brigada militar prende indivíduos e recupera mercadorias furtadas

Conforme informações dos policiais, por volta da 00h30, a guarnição recebeu denúncias de que uma residência tinha sido arrombada e invadida.

Nas imediações do endereço, os policiais identificaram dois indivíduos, um de 39 anos e outro de 20 anos, com as mesmas características repassadas pela sala de operações, transitando em via pública com sete quadros, de parede, embalados em um cobertor.

Diante das informações e características recebidas, a guarnição os conduziu até o local do furto, onde foi constatado que a porta da residência, que está em obras, estava com sinais de arrombamento.

Na sequência, os policiais encaminharam a dupla até a Delegacia de Polícia onde o Delegado de Plantão determinou a apreensão dos objetos. Eles foram ouvidos e liberados.