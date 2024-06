Brigada Militar prende tio e apreende menor por tentativa de homicídio em Alegrete

Sem dar trégua, após mais de cinco horas de um intenso trabalho, já na madrugada de domingo(30), os policiais localizaram o primeiro suspeito, de 35 anos, chegando em uma residência no final do bairro Nossa Senhora Conceição Aparecida, Zona Leste da cidade. O indivíduo foi abordado e identificado, mas não foi encontrada nenhuma arma em sua posse.

Pouco tempo depois, o segundo suspeito, um menor de 17 anos, identificado por testemunhas como o autor do disparo que atingiu a vítima de 18 anos na cabeça, foi encontrado no bairro Saint Pastous, na residência de uma amiga. Ele também estava desarmado no momento da abordagem. O menor afirmou aos policiais militares que realizou o disparo e posteriormente entregou a arma ao tio, o primeiro preso. A prisão e apreensão dos suspeitos ocorreram entre 3h e 4h.

Na Delegacia de Polícia, o delegado de plantão determinou a prisão em flagrante do tio e a apreensão do menor, que será ouvido pelo Ministério Público. As roupas que ambos vestiam no momento da abordagem são as mesmas que aparecem em vídeos do momento da tentativa de homicídio, conforme relatos dos policiais.

A vítima de 18 anos está internada na UTI da Santa Casa e seu estado de saúde é muito grave.