Brigada Militar realiza campanha de arrecadação de agasalhos

Pensando nisso a Brigada Militar de Alegrete, também, está engajada neste causa solidária e humana.

Iniciou, nesta semana, a Campanha do Agasalho 2022 promovida pela Instituição e, para isso, a colaboração de todos é muito importante, pois a benevolência não pode parar.



As doações poderão ser realizadas até dia 30 de junho e as roupas, agasalhos e calçados doados devem ser entregues direto no quartel do 2° RPMon, na rua General Sampaio.

A campanha é destinada exclusivamente para arrecadar doações de roupas de inverno e cobertores, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

Se alguém não tiver condições de levar até a Brigada Militar, basta entrar em contato através do 190 que os policiais vão até o endereço.

Esta é mais uma ação dos policiais que estão diuturnamente nas ruas e, em toda cidade realizando e atuando em prol da segurança da sociedade alegretense.