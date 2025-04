Brigada Militar realiza operação Cerco Fechado em Alegrete

Share on Email

As abordagens têm como objetivo combater os índices de crimes violentos letais intencionais, o tráfico de drogas e capturar foragidos.

Durante a operação, foram realizadas abordagens a pessoas e veículos em diversos pontos da cidade. Um dos locais de atuação foi a Praça Getúlio Vargas, onde os policiais fiscalizaram veículos e identificaram pedestres.

As ações fizeram parte de uma estratégia de intensificação do policiamento ostensivo e integram as medidas adotadas pelas forças de segurança pública para a prevenção e repressão a atividades criminosas.

Não houve prisões, apreensões ou registros de ocorrências durante a operação.