Brigada Militar recupera carro furtado antes mesmo do proprietário registrar BO

Brigada Militar recuperou na tarde de ontem um veículo que tinha sido furtado no bairro Vera Cruz. A astúcia dos policiais fez com que o carro fosse devolvido ao proprietário antes mesmo dele realizar o registro na Delegacia de Polícia. Conforme informações dos policiais militares, eles estavam em patrulhamento ostensivo, quando o dono do Polo Classic entrou em contato através do 190 e informou o furto. O homem estava muito nervoso pois o veículo é o meio de transporte para que o mesmo possa exercer seu trabalho. Além do carro, todo o material que o mesmo utiliza para trabalhar também estava no interior do referido veículo.

Diante da informação do modelo, placa e informações de onde o carro tinha sido furtado, os policiais iniciaram as buscas e lograram êxito em encontrar o carro abandonado no bairro Macedo, com a chave e todo material de trabalho da vítima. O que se deduz, foi que o ladrão teve dificuldade em dirigir já que o carro teria apresentado problemas e, por esse motivo o abandonou. A vítima estava indo para a Delegacia quando soube que o Polo já tinha sido localizado pelos PMs. O homem teria deixado a chave no veículo por alguns minutos, mas o suficiente para que o ladrão se aproveitasse e realizasse o furto. O fato foi durante à tarde de ontem(7).