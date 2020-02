Brigada Militar tira de circulação o ladrão que vinha aterrorizando a Zona Leste

Brigada Militar prendeu, em flagrante, um dos indivíduos que estava aterrorizando a Zona Leste, nos últimos tempos. Conhecido como Castelhaninho, o homem de 24 anos que tem passagens por homicídio, era apontado como autor de vários furtos em residências, naquela região. Em muitas casas que entrou, os proprietários estavam dormindo.

Na madrugada desta segunda-feira(10), ele arrombou a porta dos fundos de uma casa no bairro Favila. A vítima, uma idosa de 95 anos estava dormindo. Ele danificou a porta e saiu com um televisor. Populares o identificaram e ligaram para o 190. Diante das características, os policiais foram ao bairro Saint Pastous, onde visualizaram o acusado com o televisor em mãos. Ao ver a guarnição, Castelhaninho, jogou o produto no chão e saiu correndo pulando muros e passando cercas. Porém, a fuga não teve êxito e ele foi interceptado pelos policiais.

A vítima reconheceu o televisor. Na residência, a porta danificada e a falta do produto. Encaminhado à Delegacia de Polícia, em contato com Delegado de plantão, foi determinado prisão em flagrante por furto qualificado. Depois de ouvido, Castelhaninho será levado ao Presídio Estadual de Alegrete. Ainda, segundo a filha da vítima, no dia anterior o acusado esteve na casa dela pedindo dinheiro.

Mais um excelente trabalho dos policiais militares que tiraram das ruas um indivíduo que por dias aterrorizou os moradores da Zona Leste. o produto foi restituído à vítima.