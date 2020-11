Brigada Militar, um patrimônio do povo gaúcho, faz aniversário neste 18 de novembro

Uma das classes que também não parou em um minuto sequer durante toda a pandemia, foi a Brigada Militar. Todos os órgãos de segurança estão atuando na linha de frente no combate aos crimes, assim como o setor da saúde e demais serviços que não pararam neste período em que o vírus mudou totalmente a rotina das pessoas.

Brigada Militar doou brinquedos a centenas de crianças de Alegrete e Manoel Viana

Neste dia 18, a Brigada Militar completa 183 anos de serviços prestados à comunidade do Rio Grande do Sul. A instituição foi criada em 18 de novembro de 1837 com as atribuições de auxiliar na justiça, manter a ordem e a segurança pública na capital, nos subúrbios e nas comarcas. Com um trabalho desenvolvido de comprovada relevância com todas as guarnições, a Brigada Militar de Alegrete se sobressai.

Bravura: Policiais Militares salvam vida de jovem em Alegrete

A violência se manifesta de forma diferente em todas as regiões da cidade. Mesmo com a pandemia, muitos crimes tiveram um aumento, como os furtos e roubos. Entretanto a população reconhece a efetiva ação dos policiais que, diuturnamente, estão colocando suas vidas em risco em prol de todos os cidadãos de bem.

Militar é esfaqueado e menor de 16 anos é apreendida pela Brigada Militar em Alegrete

A Brigada Militar é um dos esteios que está sempre presente no combate a toda essa crescente criminalidade. Em todas as entrevistas do PAT com o Comandante do 2°RPMon no Município, Capitão Jean Quatrin, os números apresentados demonstram a eficácia do policiamento na cidade. Apesar do déficit de efetivo na Brigada Militar que vem de longa data, o trabalho é realizado com excelência. Em Alegrete, também já foram evidenciados outras ações que vão além de combater os crimes, de salvar vidas. Como inúmeras matérias veiculadas de salvamentos nas águas do Rio Ibirapuitã, na Ponte Borges Medeiros, em residências e outras ações que também demonstram a solidariedade, empatia e humanidade desses guerreiros.

Foragido que mantinha mulher em cárcere privado e praticou dois assaltos à mão armada foi preso pela Brigada Militar em Alegrete

Fica o nosso reconhecimento a todos os Homens e Mulheres que compõem essa valorosa Instituição!

Para celebrar o aniversário, uma solenidade será realizada na Academia de Polícia Militar (APM), em Porto Alegre. O evento ocorrerá no campo de futebol do Estádio General Cipriano, de forma a assegurar um espaço amplo e aberto, em respeito aos protocolos de prevenção contra a Covid-19, e terá número de autoridades convidadas reduzido em relação a anos anteriores, para garantir o distanciamento social, bem como disponibilidade de álcool gel aos presentes.

Uma ação da Brigada Militar que vai além da missão de ser policial

Na ocasião, serão entregues medalhas a militares e civis que contribuem para o desenvolvimento da Brigada Militar.

Todas as fotos são arquivo PAT

Flaviane Antolini Favero