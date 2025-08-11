Brigadeiro Jiu Jitsu de Alegrete conquista 23 medalhas na Copa Mercosul em Porto Alegre

As competições envolveram mais de 350 atletas na busca por medalhas e um lugar no alto do pódio, no ginásio do Sesc em Porto Alegre.

A Brigadeiro Jiu Jitsu Alegrete representou o município nesta 3ª etapa e trouxe o 4° lugar, consolidando a 3ª posição na classificação geral, somado as três etapas já realizadas.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

“Um grande feito para uma galera do interior. Foram 8 horas de viagem para lutar. Um agradecimento a prefeitura, o prefeito Jesse Trindade por oportunizar nossa ida para está competição e apoiar o esporte local”, pontuou Felipe Ribeiro.

A delegação da Brigadeiro foi composta por 14 atletas e faturou 23 medalhas. “Agora é ir para a última etapa disputar a liderança”, destacou Ribeiro.



Os destaques da Brigadeiro foram Kamilly Julieze com 2 Ouro e duas Prata e Douglas Santos com 2 Ouro e uma Prata. Os lutadores Pedro Carvalho com dois Ouro e Henrique Rosso com duas Prata.