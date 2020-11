Brigada Militar prende, na noite de terça-feira, três indivíduos com mandado de prisão

Em pouco mais de uma hora, as guarnições da Brigada Militar, realizaram a prisão de três indivíduos através de mandados expedidos pela Justiça de Alegrete.

De acordo com as ocorrências, as prisões ocorreram em locais distintos. Uma delas foi no Bairro Progresso, próximo à antena da Rádio Nativa. O homem de 34 anoa conhecido como Maca, foi preso em via pública, após abordagem e consulta ao sistema integrado da Brigada Militar. O mandado é referente à violência doméstica. Quase que, ao mesmo tempo, uma outra viatura abordava um outro foragido da Justiça, também, de 34 anos. De alcunha Di, o indivíduo foi preso na rua Severino Ribeiro, Cidade Alta. O mandado também é referente à Lei Maria da Penha.

Já a terceira prisão foi realizada no bairro Capão do Angico. O homem de 39 anos foi abordado em via pública e, na consulta do sistema policial, foi constatado que ele apresentava um mandado de prisão expedido pela Comarca de Alegrete. Todos os presos foram encaminhados à UPA para realizarem o teste da Covid-19 e, posteriormente, levados à Delegacia de Polícia. Depois de ouvidos todos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Alegrete.

Todas as prisões foram no início da noite de terça-feira (17).