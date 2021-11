Brigas entre mulheres e esfaqueamento de outra marcaram o fim de semana no Parque dos Patinhos

Durante a madrugada de segunda-feira(15), na Praça dos Patinhos (Parque Rui Ramos), foram identificadas duas brigas entre mulheres.

Em alguns grupos e stories nas redes sociais foram divulgados vídeos em que há duas brigas. É possível visualizar que duas mulheres estão na grama do Parque e muitas pessoas circulam ao redor, muitas filmando, outras tentando intervir para um lado ou outro.

Pelas filmagens também é possível ver que a Brigada Militar se aproxima e assim que são comunicadas as mulheres, todos que estão próximos saem correndo. Na madrugada de sábado, também, nas imediações do Parque Rui Ramos, uma mulher de 32 anos foi esfaqueada. Ela foi socorrida pela guarnição da Brigada Militar e passou por cirurgia.

Devido ao grande fluxo de pessoas que circulam nas imediações do Parque e as inúmeras denúncias de perturbação do sossego alheio, também foi comunicado pelo Secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Rui Medeiros que a pedido do Ministério Público, todo entorno do Parque, em ambos os lados, será implementada a faixa amarela sendo proibido o estacionamento de veículos da meia-noite até as 6h. Essa é uma tentativa de evitar as aglomerações de forma desregrada, o que os moradores das imediações classificam como balbúrdia, pois o movimento intenso inicia logo após a meia-noite e termina por volta das 8 ou 9h dependendo do dia.