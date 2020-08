Brincadeira de alegretense, durante a pandemia, pode entrar para o Guinness Book

Compartilhe









Adepto ao esporte, Elizer Vaz, resolveu criar um desafio no facebook e o resultado foi uma grande surpresa até mesmo para ele que conseguiu superar o próprio desempenho anterior e, segundo pesquisa no Google, seria um recorde que se assemelha aos até então registrados no Guinness World Records.

Um dos registros encontrados pela reportagem através do site Vista-se.com.br, de 2016, o recorde mundial de flexões de braço em um minuto seria do indiano, vegano, que é administrador de um centro de medicina ayurveda em Munnar, no sul da Índia. Ele fez nada menos do que 82 flexões em 60 segundos.

Na última vez que Eliezer havia realizado flexões tinha feito 89 em um minuto. Mas o desejo era superar a si mesmo e, desta forma, fazer com que a brincadeira pudesse envolver mais amigos. O desafio que ele propôs parece banal, mas não é propriamente fácil. Fazer o maior número de flexões em um minuto.

Em razão do distanciamento social, a rotina das pessoas mudou e muitas atividades tiveram que ser suspensas e, para isso, se reinventar é a melhor opção.

Desta forma, o desafio de Elizer surgiu de uma brincadeira. Ele acrescenta que diante de toda a situação em relação à pandemia, a interação nas redes sociais é o que tem auxiliado muitas pessoas a descontraírem. Porém, nos últimos tempos, percebeu que isso não estava acontecendo, era mais fácil se deparar com relatos de tristeza, angústia e até mesmo descontentamento e solidão.

Assim que postou a mensagem desafiando os amigos a realizarem flexões, ficou surpreso com o número de pessoas que aderiram. Eliezer conta que muitos ficaram mais tímidos e não postaram, enviaram inbox ou pelo whatsApp. As flexões aceleram o metabolismo, aumentam a massa óssea e melhoram a circulação.

No final do prazo de uma semana, ele, que estava treinando para fazer um bom número de flexões conseguiu chegar ao seu objetivo e fez no total, em um minuto, 92 flexões. A conquista foi muito comemorada pelo envolvimento e pela adesão de amigos e colegas de profissão.

A iniciativa foi muito positiva que ele pretende lançar novos desafios entre amigos e quem quiser participar. Entre eles, Eliezer já pensou em um que contemple as mulheres.

Os três primeiros Lugares foram: Eliezer Vaz(92); Angelo Ribeiro(73) e Uilson Mello(67).

Abaixo o vídeo do ganhador com 92 flexões.

Em segundo lugar Angelo Ribeiro com 73 flexões –

Em terceiro lugar ficou Uilson Mello com 67 flexões.