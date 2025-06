Brique da Praça de São João confirmado para este sábado em Alegrete

No sábado, dia 28, acontece mais uma edição do Brique da Praça, das 9 às 17h, na Praça Getúlio Vargas. A atividade será alusiva ao mês de São João e as comidas típicas e festividades da época. A atividade tem realização da Prefeitura de Alegrete e coordenada pela secretaria de desenvolvimento econômico em conjunto com o expositores municipais.

Os visitantes poderão desfrutar de uma variedade de atrações que incluem artesanato local, brechós recheados de peças únicas, opções deliciosas de alimentação, produtos esotéricos e antiguidades. A diversidade de expositores garantirá que todos encontrem algo especial para levar para casa, seja um presente para as mães ou uma lembrança para si mesmos.

O Brique na Praça se tornou uma excelente vitrine para os talentos locais, proporcionando visibilidade para empreendedores e artistas da região. Além disso, o evento desempenha um papel importante no fortalecimento da economia da cidade, incentivando o comércio local e o empreendedorismo.

Além das ofertas comerciais, o Brique da Praça do Dia de São João contará com uma programação repleta de apresentações artísticas e culturais.

O evento teve início em 2018, como uma alternativa de lazer atrativa para os alegretenses. Além de oferecer uma diversidade de opções para presentes e lembranças, o Brique se consolidou como um ponto de encontro para a comunidade, promovendo momentos de interação e valorização dos talentos locais.