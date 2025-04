Brique da Praça em parceria com Biblioteca Mário Quintana é atração neste sábado

Share on Email

Neste sábado (12), ocorre mais uma edição do Brique da Praça. Desta vez, a atividade contará com uma super parceria, com a Biblioteca Mário Quintana, que alusivo a Semana Estadual das Bibliotecas, irá expor alguns livros para o público presente na praça Getúlio Vargas.

O evento visa movimentar o comércio, criar possibilidades de negócios e oportunizar parcerias no coração da cidade. Além disso, a biblioteca municipal irá celebrar os 120 anos do nascimento do escritor, Érico Verissímo.

O Brique na Praça se tornou uma excelente vitrine para os talentos locais, proporcionando visibilidade para empreendedores e artistas da região. Além disso, o evento desempenha um papel importante no fortalecimento da economia da cidade, incentivando o comércio local e o empreendedorismo.

A biblioteca contará um cantinho para a leitura e um sessão retro mostrando a série “O tempo e o Vento” do escritor homenageado. E ainda, a partir das 12h, projeto GeekReads vai estar com Liga Pokémon para interagir com o público presente na atividade.

Portanto, se você está em busca de um programa diferente para este sábado, não deixe de conferir o Brique da Praça em Alegrete. Com certeza, encontrará ali uma variedade de opções interessantes e poderá desfrutar de momentos agradáveis ​​ao lado da família e dos amigos. Início às 9h e dura até às 17h deste sábado.