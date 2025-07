Brique da Praça ofereceu cultura, lazer e imunização à população

Share on Email

O evento foi realizado pela Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em conjunto com os expositores municipais.

A edição teve como tema o mês de São João e ofereceu comidas típicas e festividades alusivas à época. O público encontrou opções variadas de produtos, como artesanato, brechós com roupas e acessórios, artigos esotéricos, antiguidades e hortifrutigranjeiros.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Além das vendas, o Brique contou com música ao vivo, espaço de lazer para famílias e apresentações artísticas e culturais ao longo do dia. A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou a unidade móvel de vacinação, oferecendo imunização contra a Influenza e testes rápidos e gratuitos para hepatite B e C, das 9h às 13h.

O evento ocorreu das 9h às 17h e integrou a programação municipal com o objetivo de valorizar a economia criativa, incentivar os pequenos negócios e ampliar o acesso a serviços de saúde no município.