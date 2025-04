Brique da Praça reúne cultura, gastronomia e literatura neste sábado ensolarado

O evento, já consolidado como ponto de encontro cultural e comercial na cidade, reuniu uma diversidade de expositores e visitantes em busca de artesanato, gastronomia, livros, roupas e antiguidades.

Entre os destaques desta edição, esteve a participação especial da Biblioteca Pública Municipal Mário Quintana, em uma ação alusiva à Semana Estadual das Bibliotecas Públicas do Rio Grande do Sul. Este ano, a programação celebra os 120 anos de nascimento do escritor Erico Verissimo, um dos maiores nomes da literatura brasileira.

A Biblioteca levou ao Brique um espaço dedicado à leitura e à cultura literária. O “Cantinho de Leitura”, montado ao ar livre, proporcionou momentos de tranquilidade e contato com os livros em meio ao movimento da praça. Também foi realizada uma sessão retrô, com exibição de trechos da clássica série O Tempo e o Vento, relembrando o ator Tarcísio Meira no papel do lendário Capitão Rodrigo.

Além disso, ao meio-dia, o projeto GeekReads atraiu o público jovem com a realização da Liga Pokémon, promovendo inscrições no local e atividades como a “Escolinha Pokémon”, onde os participantes puderam aprender as regras do jogo e trocar cartas da franquia.

Os estandes tradicionais do Brique também estiveram presentes com uma ampla variedade de produtos. Artesãos locais exibiram e venderam suas criações em madeira, tecido, cerâmica e outras técnicas manuais. Brechós disponibilizaram roupas e acessórios a preços acessíveis. A gastronomia local teve espaço garantido com a oferta de comidas típicas e quitutes caseiros. Expositores de produtos esotéricos, livros de autores regionais e nacionais, além de colecionadores de antiguidades, completaram a feira.