Brique da Praça, samba e Festa do Cordeiro movimentam o fim de semana em Alegrete

A comunidade alegretense terá um fim de semana marcado por diversas opções de lazer, cultura, gastronomia, música, fé e valorização das iniciativas locais. A programação começa no sábado (14) e segue durante o domingo (15), reunindo atividades para diferentes públicos e movimentando espaços tradicionais do município.

Sábado (14)

As atividades começam pela manhã, a partir das 9h, com mais uma edição do tradicional Brique da Praça, na Praça Getúlio Vargas. O espaço será ponto de encontro de empreendedores, expositores, produtores da agricultura familiar e comunidade em geral.

A iniciativa valoriza o comércio local, incentiva o empreendedorismo e oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer e adquirir produtos, prestigiar talentos e fortalecer a economia do município.

Também no sábado, a Unidade Neonatal da Santa Casa de Caridade de Alegrete promove a I Caminhada do Prematuro – Novembro Roxo. A atividade será um momento de conscientização, sensibilização e valorização da vida dos bebês prematuros e de suas famílias. A partir das 9h.

Às 16h, terá a Marcha para Jesus. A saída é em frente à Câmara de Vereadores.

Domingo (15)

O domingo contará com uma programação diversificada, que inclui música, gastronomia e manifestações religiosas.

Na Praça Nova, acontece a 2ª Festa na Praça Nova da MICA, com muita música e samba no pé. A partir das 13h30, com programação prevista até as 19h, o público poderá aproveitar uma tarde de alegria e confraternização. A Harmonia, acompanhada de convidados especiais, promete animar o espaço com muito samba, reunindo amigos e famílias.

Outra atração será a tradicional Festa do Cordeiro, promovida pelo CTG Farroupilha, com início previsto para as 11h. O evento contará com almoço e música ao vivo, com a participação do grupo Wagner “Tchê Véio” Rosa e convidados. A gastronomia será um dos destaques, com diferentes opções de carnes, incluindo ovina e bovina.

Os ingressos estão disponíveis na secretaria do CTG Farroupilha e na Casa de Carnes Santo Antônio, com valores promocionais para quem adquirir antecipadamente.

Homenagens à Nossa Senhora Conquistadora

O domingo também será marcado pelas celebrações em homenagem à padroeira. O ponto alto da programação religiosa será uma procissão, com saída do restaurante Prodócimo em direção à Matriz Nossa Senhora Conquistadora, localizada na Avenida República do Rio Grande. A partir das 10h.

Após a chegada à igreja, será celebrada uma missa. Na sequência, ocorrerá a bênção do mosaico de Nossa Senhora Conquistadora, momento que integra as homenagens à padroeira.

Segundo dia do Enem

Também no domingo (15), estudantes de todo o país participam do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026.

Nesta etapa, os candidatos responderão a 90 questões objetivas, sendo 45 de Matemática e suas Tecnologias e 45 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.