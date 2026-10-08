Brique da Praça será realizado neste sábado com edição especial para o Dia das Crianças

O Brique da Praça será realizado normalmente neste sábado (10), na Praça Getúlio Vargas, em Alegrete. A programação ocorre das 9h às 17h, reunindo expositores, empreendedores, artistas e visitantes em um dos principais espaços de convivência e valorização da produção local.

Tradicionalmente realizado aos sábados, o Brique já integra o calendário cultural do município e, a cada edição, transforma a praça em um espaço de encontro entre artesanato, gastronomia, criatividade e cultura local. O público poderá conferir e adquirir produtos confeccionados e comercializados por empreendedores da região.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fernando Lucas da Costa, a edição deste sábado será realizada normalmente e terá um significado especial por ser alusiva ao Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro.

Atualmente, o Brique conta com mais de 270 expositores inscritos. A participação varia a cada edição, de acordo com a disponibilidade dos feirantes, mas normalmente entre 50 e 65 expositores participam do evento.

Além de proporcionar um espaço de lazer e convivência para a comunidade, o Brique também funciona como uma vitrine para os empreendedores locais. A iniciativa contribui para movimentar a economia do município, estimular o empreendedorismo e ampliar a circulação de renda entre os participantes.

Com a programação especial deste sábado, a expectativa é de mais uma edição movimentada na Praça Getúlio Vargas, com opções de produtos, gastronomia, artesanato e atividades para o público que passar pelo local ao longo do dia.