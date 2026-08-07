Brique da Praça terá edição especial em homenagem ao Dia dos Pais neste sábado

Promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com a Casa do Empreendedor e entidades locais, o Brique promete atrair público de todas as idades. A programação contará com exposição e comercialização de artesanato, brechós, opções variadas de alimentação, produtos esotéricos, antiguidades e apresentações artísticas, valorizando a produção local e proporcionando um ambiente de lazer e convivência para a comunidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, atualmente cerca de 70 expositores estão cadastrados para participar do Brique da Praça. Em cada edição, no entanto, o número de participantes varia entre 20 e 35, dependendo das condições climáticas e da disponibilidade dos empreendedores.

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A diversidade é uma das principais marcas do evento, oferecendo aos visitantes a oportunidade de encontrar produtos exclusivos, presentes criativos para o Dia dos Pais e peças diferenciadas confeccionadas por artesãos e pequenos empreendedores da região. Além de incentivar o comércio local, o Brique também se consolidou como uma importante vitrine para artistas e expositores, fortalecendo o empreendedorismo e a economia criativa no município.

Criado em 2018, o Brique da Praça nasceu como uma alternativa de lazer para os alegretenses e, ao longo dos anos, tornou-se um dos eventos mais tradicionais da cidade. Mais do que um espaço para compras e gastronomia, o encontro promove integração entre as famílias, cultura e valorização dos talentos locais, transformando a Praça Getúlio Vargas em um ponto de encontro da comunidade.