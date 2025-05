Brique das Mães trouxe variedade e vacinação: sábado foi de grande movimentação na praça

A edição especial da feira, teve horário estendido: até por volta das 19h, alguns expositores ainda mantinham suas bancas montadas, aproveitando o fluxo contínuo de pessoas que circulavam pelo local.

Com a proximidade de uma das datas mais significativas do comércio, o público aproveitou a diversidade de opções para garantir presentes com significado. Entre os destaques estavam peças de artesanato feitas à mão, alimentos caseiros, livros, roupas, calçados, itens esotéricos e diversos produtos com características únicas, produzidos por artesãos locais.

Além do comércio, a edição também contou com um posto de vacinação, da Secretaria de Saúde, instalado na praça. De acordo com as responsáveis pelo atendimento, o número de pessoas vacinadas foi expressivo, o que reforça a importância de aproveitar espaços públicos e eventos para promover ações de saúde preventiva.

O Brique da Praça se consolida, mais uma vez, como uma vitrine da produção local e um espaço de convivência. Em datas especiais como o Dia das Mães, a feira ganha ainda mais relevância, movimentando a economia criativa e reunindo a comunidade em torno da valorização do que é feito de forma artesanal e próxima.