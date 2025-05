Bruna Rison é uma das representantes sul-americanas em festival internacional de arte na Finlândia

A muralista, ilustradora, tatuadora e arquiteta Bruna Rison foi selecionada para representar o Brasil no festival internacional Mimmit Peinttaa, um dos mais importantes eventos de arte urbana voltado exclusivamente para mulheres e pessoas não-binárias. O festival acontece entre os dias 26 e 28 de junho de 2025, em Tampere, na Finlândia.

Natural de Santa Maria (RS) e criada em Alegrete, cidade onde iniciou sua trajetória artística, Bruna foi escolhida entre mais de 150 artistas do mundo todo. Ela será uma das poucas representantes sul-americanas da edição que marca o décimo aniversário do festival.

Durante o evento, a artista vai pintar um mural em uma antiga fábrica revitalizada da cidade finlandesa, além de expor uma obra autoral na mostra coletiva. Esta será sua primeira participação em um festival europeu, um marco em sua carreira e também uma oportunidade de levar referências visuais e culturais brasileiras para o cenário internacional da arte urbana.

Atualmente residindo em Santa Maria, Bruna mantém uma forte conexão com suas raízes alegretenses, que influenciam diretamente em sua produção artística. Em preparação para a viagem, a artista está em busca de patrocínios e apoios culturais que possibilitem sua participação no festival. A iniciativa pode ser uma oportunidade para marcas e instituições interessadas em associar sua imagem a um projeto com visibilidade internacional.

O Mimmit Peinttaa é reconhecido por promover diversidade e inclusão nas artes visuais urbanas, reunindo talentos de diferentes países em ações colaborativas e intervenções públicas. Mais informações sobre o evento estão disponíveis em mimmitpeinttaa.com e no perfil oficial no Instagram @mimmitpeinttaa. O trabalho de Bruna Rison pode ser acompanhado no site brunarison.com e no Instagram @brunarison.