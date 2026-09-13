Bruna Rison transforma símbolo do chimarrão em obra sobre pertencimento e presença feminina

Uma cuia de chimarrão com 2,20 metros de altura ganhou uma nova função em Porto Alegre: tornou-se suporte para uma obra de arte que aborda pertencimento, ancestralidade, território e presença feminina na cultura gaúcha.

A estrutura integra a Chima’s Parade, intervenção urbana que transforma um dos símbolos mais conhecidos do Rio Grande do Sul em obras de arte contemporânea.

Entre os quatro artistas convidados está Bruna Rison, nascida em Santa Maria e criada em Alegrete, na Fronteira Oeste. Ela assina a obra “SUR, Pertencimento e Presença”, instalada no Parque Harmonia, dentro da programação do Festival Gaúchos 2026.

A composição coloca uma figura feminina no centro da narrativa e reúne elementos relacionados ao território, à natureza, aos povos originários e ao imaginário campeiro. Entre os símbolos presentes estão o chapéu campeiro, grafismos inspirados em repertórios indígenas, o quero-quero e a palavra “SUR”, que também integra o título da obra.

Segundo a apresentação do trabalho, a proposta é refletir sobre ancestralidade, pertencimento e identidade, destacando a presença feminina na formação cultural e na tradição gaúcha. A escolha dos elementos também dialoga com a trajetória de Bruna, que desenvolve trabalhos relacionados à ocupação dos espaços, à natureza e à representação da mulher.

A palavra “SUR”, escrita em espanhol, amplia a interpretação da obra para além de uma referência geográfica específica. Nesse contexto, a cuia deixa de ser apenas um objeto associado ao chimarrão e passa a representar um ponto de encontro entre tradição, memória, território e arte contemporânea.

Da infância em Alegrete à arte urbana

Embora tenha nascido em Santa Maria, Bruna viveu em Alegrete até os 18 anos. Foi na cidade da Fronteira Oeste que teve contato com referências que posteriormente passaram a integrar sua produção artística.

Formada em Arquitetura e Urbanismo, atualmente morando em Santa Maria, a artista atua como muralista, ilustradora e tatuadora, além de desenvolver projetos de arte urbana, pintura ao vivo e trabalhos em diferentes suportes.

A presença feminina e sua relação com a natureza aparecem de forma recorrente em sua produção. Bruna também utiliza a arte como forma de estimular outras mulheres a ocuparem e transformarem espaços, perspectiva que ganha destaque na obra apresentada em Porto Alegre.

A artista acumula ainda experiências em exposições e festivais de arte urbana. Em 2020, foi vencedora do Festival Arte Salva, realizado em Porto Alegre, além de ter participado de outros projetos ligados à arte urbana.

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Quatro cuias monumentais

A Chima’s Parade reúne quatro cuias monumentais, cada uma desenvolvida por um artista convidado para apresentar sua própria interpretação sobre identidade e cultura do Rio Grande do Sul.

Com curadoria de Vinicius Amorim e produção da Pólen — Arte em Movimento, a iniciativa integra a programação do Festival Gaúchos 2026 e distribui as obras por diferentes pontos de Porto Alegre. Além de Bruna Rison, participam Alejandro Arnutti, Bruno Schilling e Paulo Corrêa.

A proposta transforma espaços públicos da Capital em um circuito artístico a céu aberto, utilizando a cuia como elemento comum para reunir diferentes linguagens e perspectivas.

No caso de Bruna, a instalação no Parque Harmonia cria uma conexão entre o local da exposição e os elementos representados na obra. O espaço, associado a manifestações culturais e às tradições do Estado, recebe o trabalho de uma artista cuja formação pessoal também está ligada a uma cidade da região do Pampa.

Para Alegrete, a participação de Bruna na Chima’s Parade representa a projeção de uma trajetória construída na Fronteira Oeste. A cidade faz parte de sua formação e agora aparece, ainda que indiretamente, na trajetória de uma artista que leva suas referências para outros espaços do Estado.

A Chima’s Parade permanece em exposição durante o Festival Gaúchos 2026, entre os dias 5 e 20 de setembro. A obra de Bruna Rison pode ser visitada no Parque Harmonia, na área da Querência Festival Gaúchos, em Porto Alegre.