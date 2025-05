Bruno Souza lança DVD no YouTube neste domingo

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O mais novo trabalho traz uma música inédita: “Vaga na Minha Cama”, que é o carro-chefe do projeto.

A canção, de autoria própria, integra o álbum “Acusticamente”, gravado no Bar do Nenê, em Manoel Viana, no dia 20 de dezembro de 2024. Na ocasião, Bruno reuniu amigos e convidados em uma noite inesquecível, que celebrou seus quase 20 anos de carreira.

Neste domingo, Dia das Mães, o lançamento estará disponível às 19h no canal oficial do artista no YouTube.

Para os fãs e incentivadores de Bruno, o álbum já se encontra nas principais plataformas digitais, como Spotify, Deezer e Apple Music. Ao todo, são 12 faixas, entre músicas inéditas e regravações.

— A cada semana será lançada uma canção. A primeira é a música carro-chefe deste trabalho, chamada Vaga na Minha Cama — revela Bruno.

A faixa é uma aposta certeira, que destaca a potência vocal do músico em um estilo sertanejo apaixonado, feito para “machucar” os corações. A composição é assinada pelos amigos Sillas Teixeira Castro, Gustavo Cardoso Santos e Deyvid Alves de Andrade, compositores de Minas Gerais.

Em entrevista, Bruno contou que a ideia de gravar um DVD surgiu da vontade de eternizar sua trajetória musical, que já soma duas décadas.

A carreira, inclusive, quase foi interrompida por complicações decorrentes de um acidente.

— Bola pra frente. Já consegui superar. É página virada — vibra o cantor.

— No começo, me chamaram de louco por querer gravar um DVD, e ainda mais fora da cidade. Perguntavam: “Como levar a estrutura? Como gravar? Como montar o repertório? Como encontrar disponibilidade de lugar?” — desabafa.

Mesmo com os desafios, a equipe finalizou tudo em 30 dias.

— Foram dias e dias, madrugadas afora, editando e gravando o álbum — explica.

— No final, deu tudo certo e vocês vão poder conferir — comemora.

A produção musical é assinada por Bruno Souza e Lako Bitencurt. A mixagem e masterização ficaram a cargo de Jader, do grupo Os Mateadores. Já a estrutura de palco, som e iluminação foi fornecida pela MP Som e Luz.

.

O DVD traz os músicos Erick Viana Gaita ,Lako Bitencurt Violões,Vagner Rolão Baixo,Matheus Moralles Cajon.