Bugia atacada por cães recebe atendimento de clínica veterinária

Devido aos ferimentos graves, ela foi encaminhada a uma clínica veterinária onde permanece em atendimento. A ação da médica veterinária é voluntária, contudo, não houve autorização da divulgação do nome da clínica, mesmo assim, é um gesto de solidariedade e amor à profissão.

De acordo com informações da Polícia Ambiental de Alegrete, no mês de março deste ano, a Bugia foi atacada por cães no Bairro Vila Nova.

Ela ficou gravemente ferida, foi resgatada pela PATRAM e teve o acolhimento em uma Clínica Veterinária, onde a responsável, que é médica veterinária, cuida voluntariamente do animal, desde então.

Até o momento, o que se sabe é que a bugia perdeu os movimentos dos membros inferiores e não há prazo para o fim do tratamento.

No bairro Vila Nova, há anos com uma certa frequência, ocorrem visitas inesperadas em alguns lares.

Em entrevista com a Bióloga, Mariana Fonseca Costa, em outra postagem, ela já havia explicado que, no caso de Alegrete, a situação está ocorrendo com mais frequência devido à invasão do ser humano no habitat dos animais silvestres.

Ela acrescenta que na região da Vila Nova há muita mata ciliar, a preferida dos bugios devido a riqueza de alimentos. Além dos frutos, eles também, se alimentam de flores, brotos e folhagens.” Este é um dos motivos que as Leis estão cada vez mais severas e proibindo a urbanização em regiões de matas ciliares. Para se ter uma ideia, uma sanga de até 10m de largura tem que ter no mínimo 30m de mata chamada também de APP.

Com essa aproximação do humano com os animais silvestres, eles se “acostumaram” com a nossa presença. Sem contar que muitas famílias acham bonitinhos os bugios no pátio e passam a alimentá-los. O que não é correto de fazer pois, isso pode oferecer risco para os animais silvestres, principalmente em relação aos ataques de cães que são registrados. Se o animal receber o alimento, ele vai voltar. Mas esta prática não deve ser realizada” – descreveu.