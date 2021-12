Bugio morre após choque no Caverá

O animal muito ágil sempre anda de galho em galho a procura de alimentos e como, mesmo sendo um animal inteligente, não sabe distinguir o perigo.

E, numa dessas manobras para saltar aos galhos bateu nos fios de alta tensão e acabou levando um choque fatal. Ele está preso aos fios desde a tarde de ontem, conforme disse uma moradora.

Bugio morte e preso aos fios

No Balneário, tem uma população de bugios que são vistos nas árvores do local e convivem com tranquilidade com os moradores. Aqui, em ruas da Vila Nova, que margeiam o Ibirapuitã também há muitos bugios e alguns até entram nas casas das pessoas para pegar bananas , biscoitos, entre outros.