Bullying – a hora do combate- esteve na escola Demétrio Ribeiro em Alegrete

O segundo evento da REA – Rede de Apoio à Escola que enfoca questões importantes relativas aos alunos foi realizado neste dia 22, na Escola Estadual Dr Demétrio Ribeiro.

Alunos do Ensino Médio do Demétrio Ribeiro

O evento sobre bullyng- a hora do combate – vamos falar de afeto reuniu no salão da escola alunos dos níveis fundamental e médio. Marilene Vargas Ferreira é uma das que integram a RAE que conta com a participação do Ministério Publico.

O bullyng é um comportamento que se for praticado de forma repetida afeta o emocional de quem sofre, e isso e bem comum nas escolas e ate em ambientes de trabalho. O advogado Onei Nicola, que sofreu bullyng lembrou que existe Lei e, hoje quem realiza essa pratica, pode ter consequências jurídicas. Portanto, é necessários que as famílias e as escolas estejam atentos ao comportamento de seus filhos, pois que sofre bullyng pode apresentar várias alterações comportamentais e, inclusive, deixar de frequentar as aulas.

Advogado Onei Nicola

A terapeuta Joceane Fagundes e a Patrulha Escolar com o sargento Pedroso e a soldado Sabino participaram desse trabalho. Os policiais falaram sobre o trabalho e citaram um caso recente de um aluno que sofria bullyng e colocou ameaças em grupos da escola – mostrando que isso existe e é preciso estar atento para ajudar os que sofrem com esta pratica.

O trabalho foi acompanhado pela vice- diretora do Demétrio Ribeiro, do turno da manhã, Denise Dambrós e a SECEL por meio da coordenação pedagógica. Ainda se fez presente no primeiro momento do evento, o procurador do município, Paulo Faraco e a Brigada Militar.

A RAE compreende uma equipe interssetorial integrada por dois membros da Secretaria de Educação; psicóloga Juliana Rodrigues; CAPS; CRAS; CREAS e Conselho Tutelar de Alegrete.