Bullying, a hora do combate, foi pauta na escola Lauro Dornelles

O bullying foi tratado de uma forma especial em um evento, no dia 15, na Escola estadual Dr Lauro Dornelles promovido pela rede de apoio à escola- RAE com participação da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Alegrete com a presença de estudantes professores e Conselho Tutelar.

Com o salão da escola lotado, com alunos do ensino médio,o tema foi tratado de forma direta e elucidativa. A psicóloga Elaine Brocker, da Secretaria de Saúde de Alegrete, diz que o caminho é uma escuta a quem sofre e a quem pratica. Ela explica que fazer bullying está relacionado a uma série de questões, pois quem faz pode ter baixa auto estima ou poderá estar se defendendo de uma violência que acha que está sofrendo. A psicóloga completa dizendo que a família deve ouvir seus filhos e se isso não acontece, uma sugestão é que a escola tenha essa rede de escuta.

Psicóloga Elaine Brocker

O secretário de Segurança, Mobilidade Urbana e Cidadania, Esporte e Segurança Pública, Uiliam Rodolfo Almeida colaborou com o evento e destacou que o esporte é um dos pilares na formação do adolescente e na prevenção ao uso de drogas

Ele mencionou que a adolescência é uma fase marcada por intensas transformações físicas, emocionais e sociais. Nesse período, o indivíduo está em processo de construção de sua identidade, o que o torna mais vulnerável a influências externas. Diante disso, enfatiza a prática esportiva e a atuação preventiva da segurança pública surgem como instrumentos essenciais na formação do cidadão e na proteção contra o envolvimento com drogas e outros ilícitos.

Secretário Uiliam Rodolfo Almeida

O advogado Onei Nicola Filho, por sua vez, explica que praticar bullying tem implicações jurídicas, a sua pratica provoca consequência danosa em adolescentes e até em adultos Ele lembra que isso não e só nas escolas e, também nas empresas, o conhecido assédio moral. A sua pratica pode causar prejuízos psicológicos e comportamental nas pessoas, alerta o advogado Ele informa que existe uma lei para punir os que praticam bullyng.

Advogado Onei Nicola Filho

A LEI

A lei do bullying, oficialmente a Lei nº 14.811/2024, criminaliza o bullying e o cyberbullying, incluindo-os como crimes no Código Penal e alterando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A lei define bullying como a intimidação sistemática, com atos de violência física ou psicológica, e cyberbullying como essa intimidação no ambiente virtual.

Elaboração:

Lei nº 14.811/2024: Esta lei é o marco legal que define o bullying e o cyberbullying como crimes. Ela inclui artigos no Código Penal que estabelecem penas para esses crimes.

Esta lei é o marco legal que define o bullying e o cyberbullying como crimes. Ela inclui artigos no Código Penal que estabelecem penas para esses crimes. ECA: A lei também altera o ECA, incluindo as sanções para os crimes contra crianças e adolescentes.

A lei também altera o ECA, incluindo as sanções para os crimes contra crianças e adolescentes. Bullying: É definido como a intimidação sistemática, que inclui violência física ou psicológica, ataques, insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos, entre outros.

É definido como a intimidação sistemática, que inclui violência física ou psicológica, ataques, insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos, entre outros. Cyberbullying: É a prática de bullying no ambiente virtual, utilizando meios eletrônicos.

É a prática de bullying no ambiente virtual, utilizando meios eletrônicos. Punibilidade: A lei estabelece penas para o bullying e cyberbullying, com possibilidade de prisão e multa, dependendo da gravidade dos atos.

A lei estabelece penas para o bullying e cyberbullying, com possibilidade de prisão e multa, dependendo da gravidade dos atos. Responsabilidade dos pais: A lei prevê a responsabilidade civil dos pais ou responsáveis por menores que praticam bullying, para indenizar as vítimas por danos materiais e morais.

A lei prevê a responsabilidade civil dos pais ou responsáveis por menores que praticam bullying, para indenizar as vítimas por danos materiais e morais. Mudanças no Código Penal: A lei inclui os crimes de bullying e cyberbullying no Código Penal, com penas que podem variar de multa a reclusão.

A lei inclui os crimes de bullying e cyberbullying no Código Penal, com penas que podem variar de multa a reclusão. Punição: A lei estabelece a punição para o crime de bullying e cyberbullying, com penas que podem variar de multa a reclusão.

A lei estabelece a punição para o crime de bullying e cyberbullying, com penas que podem variar de multa a reclusão. Lei nº 13.185/2015:Essa lei, que instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, já previa o bullying, mas não estabelecia punições específicas, apenas medidas de conscientização e prevenção.

A Lei nº 14.811/2024 é um avanço importante na proteção das crianças e adolescentes contra o bullying e cyberbullying, criminalizando essas práticas e estabelecendo medidas para punir os agressores e proteger as vítimas.