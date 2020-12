Buraco em rua atrapalha trânsito e causa transtornos na zona central

Um buraco que fica na Rua Coronel Cabrita, a três quadras do centro, próximo a Rua Castro Alves, está atrapalhando o trânsito na via e causando transtornos à população. Para desviar do buraco, motoristas precisam desviar, próximo aos carros estacionados, correndo riscos de acidente.

Dezenas de motoristas reclamaram da situação e pediram solução urgente, já que a via é bastante movimentada durante o dia e noite.

Inclusive uma linha do transporte público passa pelo local. O buraco recebeu a operação tapa-buraco em menos de um mês, mas não resistiu e acabou cedendo o asfalto. Conforme um trabalhador próximo ao local que pediu para não ter seu nome mencionado, o buraco aumentou de diâmetro nos últimos dias em virtude da última chuva.

A reportagem foi até o local e constatou que além do buraco existente, a rua precisa de maiores reparos. A Rua Coronel Cabrita não oferece qualidade boa de trafegabilidade.

Segundo o secretário municipal de infraestrutura Mário Rivelino, uma equipe será enviada ao local ainda nesta terça-feira (15), para avaliar a situação.