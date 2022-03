Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Moradores do bairro Airton Senna preocupados com a situação de uma rua que liga ao Bairro Honório Lemes solicitam providências para manutenção do local.

Leônidas Tito, diz que a Rua Floribela Nunes com a rua Eva Santos Ferreira, tem um buracão que é um perigo aos que passam pelo local. Diz que vem solicitando que esse buraco seja tapado, mas foi informado que não é feito porque tem duas invasões uma em cada lado dessa via.