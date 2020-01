Burro a cabresto, puxado por um corcel; acredite, isso aconteceu aqui em Alegete

A situação de cavalos soltos em via pública já deu muito o que falar em Alegrete. A irresponsabilidade de alguns proprietários que deixam os animais atados de qualquer forma ou simplesmente ignoram os riscos junto aos motoristas e pedestres foi um desafio que exigiu muitas diligências dos Guardas Municipais. Com ações recorrentes, eles retiraram das ruas inúmeros animais que, ao serem conduzidos ao Potreiro Municipal, fica bem oneroso aos donos, em termos de taxas e isso inibiu a frequência em que os animais são flagrados em locais inadequados.

Um leitor do PAT fez um registro que ele julgou ainda mais incomum. ” São coisas que acontecem no nosso velho Alegrete , tu já imaginou um burro atado no para-choque de um corcel? Ainda mais com o veículo rodando. O animal estava a cabresto no carro. Sem contar nos outros três cavalos que estavam na frente do Corcel” – comentou.

O leitor disse que o registro fotográfico foi feito no momento em que o burro passou para a lateral do carro. A corda tinha um comprimento razoável, mas o perigo ainda era maior pois ele poderia se assustar e provocar um acidente.

“São cenas muitas vezes tão inabitual que ao ver ficamos até impactados. Quando eu passei e percebi que o burro estava atado na corda e no para-choque, retornei para o registro e logo o condutor parou. Porém, não há como precisar o quanto ele andou com o animal sendo puxado pelo carro”. – falou.

O flagrante foi realizado no bairro Nova Brasília, quase entrada do bairro Nilo Soares Gonçalves.