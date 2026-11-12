BYD colide contra lateral de ônibus do transporte coletivo em Alegrete

De acordo com informações da Guarda Municipal, que atendeu à ocorrência, o motorista do carro trafegava pela rua David Canabarro quando avançou no cruzamento, atingindo a lateral do ônibus, que circulava pela rua Mariz e Barros, via preferencial.
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O coletivo pertence à empresa Expresso Fronteira D’Oeste e realizava a linha Santos Dumont no momento da colisão.
Com o impacto, tanto o automóvel quanto o ônibus sofreram danos consideráveis. Os passageiros que estavam no coletivo foram realocados em outro ônibus para que pudessem seguir viagem. Apesar dos estragos nos veículos, ninguém ficou ferido.
A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal, que realizou os procedimentos no local.
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