BYD colide contra lateral de ônibus do transporte coletivo em Alegrete

Um acidente de trânsito envolvendo um automóvel BYD e um ônibus do transporte coletivo de Alegrete foi registrado na tarde desta quinta-feira (12), no cruzamento das ruas David Canabarro e Mariz e Barros.

12 de novembro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Polícia, Política 0

De acordo com informações da Guarda Municipal, que atendeu à ocorrência, o motorista do carro trafegava pela rua David Canabarro quando avançou no cruzamento, atingindo a lateral do ônibus, que circulava pela rua Mariz e Barros, via preferencial.

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O coletivo pertence à empresa Expresso Fronteira D’Oeste e realizava a linha Santos Dumont no momento da colisão.

Com o impacto, tanto o automóvel quanto o ônibus sofreram danos consideráveis. Os passageiros que estavam no coletivo foram realocados em outro ônibus para que pudessem seguir viagem. Apesar dos estragos nos veículos, ninguém ficou ferido.

A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal, que realizou os procedimentos no local.

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