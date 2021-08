Na última segunda-feira (16), o presidente Toninho Fagundes, juntamente com o jornalista Nilson Gomes do Jornal Expresso Minuano e a Diretora Social do EFIPAN Clélia Liscano, estiveram visitando o presidente da CAAL José Alberto Pacheco Ramos.

O objetivo do encontro foi para apresentação do Projeto Flamenguinho as Cores de Alegrete. Durante a visita, o presidente rubronegro solicitou a colaboração da CAAL no apoio de 25 Kits de fardamento, que serão utilizados pelas 300 crianças, que participarão do Projeto.

De acordo com o presidente esportivo o empresário elogiou o projeto e se disse parceiro da iniciativa que vai fomentar o esporte em Alegrete contemplando os bairros do município.

Em parceria com a UABA, LAF e Prefeitura Municipal através da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.O referido Projeto está previsto para dar início em outubro desde ano, sendo que abrangerá 28 bairros, que serão distribuídos em seis núcleos.

Foto: Flamenguinho – Efipan