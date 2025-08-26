CAAL entrega drone de última geração ao Corpo de Bombeiros

Uma entrega no pátio da cooperativa reuniu o Corpo de Bombeiros para uma demonstração prática do mais novo equipamento adquirido pela corporação com o apoio da indústria alegretense.

O Corpo de Bombeiros de Alegrete recebeu um drone moderno, equipado com tecnologia de ponta para operações de busca, salvamento e combate a incêndios.

O equipamento, que já está em pleno funcionamento, possui recursos avançados, incluindo sensores térmicos capazes de gerar mapas de calor e identificar variações de temperatura em tempo real. Essa tecnologia será fundamental para localizar pessoas em áreas de difícil acesso, detectar focos de incêndio ocultos e ampliar a eficiência das operações de resgate.

Durante a apresentação, foi possível conferir a habilidade e preparo da equipe dos bombeiros, que já passou por treinamentos específicos para o uso do drone. Segundo a direção da empresa, ficou claro que esse investimento trará resultados imediatos, aumentando a segurança tanto para quem é socorrido quanto para os profissionais que atuam na linha de frente.

Essa iniciativa reforça um dos pilares essenciais do cooperativismo: o interesse pela comunidade. Mais do que fortalecer o agronegócio e os nossos cooperados, acreditamos que a responsabilidade social é parte fundamental da nossa missão. Contribuir para que o Corpo de Bombeiros tenha acesso a recursos de alto nível é, para nós, uma forma concreta de cuidar da vida e do bem-estar de todos.

De acordo com seu presidente, a CAAL segue investindo em ações que deixam um legado positivo para a cidade, reafirmando que, na união entre cooperativa e comunidade, todos ganham. O novo drone é apenas um exemplo de como tecnologia e solidariedade podem caminhar lado a lado para construir um futuro mais seguro e humano para Alegrete, destacou o presidente José Alberto Pacheco Ramos.

Fotos: CAAL