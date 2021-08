CAAL exporta arroz para brasileiros na Inglaterra

Existe uma grande comunidade brasileira vivendo na Inglaterra. Não se sabe exatamente o número de pessoas que habitam a terra da rainha, mas tem-se a certeza que é uma das maiores colônias entre os latino-americano que residem por lá. Para termos um número aproximado, uma pesquisa realizada em 2018 pelo Office for National Statistics (ONS), órgão oficial do Governo inglês, estimou cerca de 87 mil brasileiros vivendo no país legalmente.

Ainda, segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a maior parte da comunidade brasileira na Inglaterra encontra-se em Londres.

Mesmo estando longe da terra natal a maioria dos brasileiros residentes no exterior gosta de manter certas tradições e costumes, principalmente alguns hábitos alimentares.

Arroz da CAAL indo para Inglaterra

No total serão 25 toneladas de arroz de Alegrete para a capital da Rainha.

O nosso tradicional arroz branquinho, limpinho e soltinho não pode faltar na mesa destas pessoas que estão do outro lado do atlântico. Para atender esta clientela e ajudar as pessoas a matarem um pouco a saudade da comida típica brasileira, duas empresas gaúchas, a KPM Supply Comercio Importação Exportação e a Cooperativa Agroindustrial Alegrete Ltda – CAAL estão embarcando, via porto de Rio Grande, o primeiro container de arroz beneficiado para a Inglaterra.

Arroz da CAAL indo para Inglaterra

Para atender este mercado que está se abrindo ao produto brasileiro foi desenvolvida a marca Kaito, um arroz de qualidade premium, semelhante ao CAAL Saboroso Seleção, porém especialmente empacotado para exportação. A CAAL, além de beneficiar, empacotar e expedir o produto, também colaborou com o projeto da embalagem, com orientações técnicas e de design.

Este é o primeiro embarque de uma programação que prevê remessas semestrais para abastecer os brasileiros que vivem na Inglaterra, e quiçá, para os europeus que terão a oportunidade de conhecer um arroz produzido com todos os cuidados técnicos e ambientais. É o arroz alegretense cultivado por quem mais entende do cereal e produzido com a qualidade CAAL que os alegretenses e boa parte dos brasileiros conhecem há mais de quatro décadas.