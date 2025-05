CAAL reforça o compromisso de segurança no trânsito neste Maio Amarelo

A Cooperativa Agroindustrial Alegrete Ltda (CAAL) realizou, esta semana, mais uma edição do seu programa mensal de educação corporativa “Papo do Mês”, desta vez dedicada à prevenção de acidentes de trânsito. Sob o tema “Direção Defensiva – como evitar sinistros e a sinistralidade no trânsito de Alegrete”. O encontro reuniu colaboradores no Salão de Eventos Raul Englert para um diálogo sobre responsabilidade, cuidado com a vida e boas práticas ao volante.

“Esses momentos são fundamentais para reforçarmos valores como responsabilidade e prevenção”, destacou o presidente da CAAL, José Alberto Pacheco Ramos, na abertura do evento. “A segurança dos nossos colaboradores faz parte do nosso compromisso diário – dentro e fora da cooperativa.”

CAAL – Alegrete



A palestra foi conduzida por Marcelo Aurélio Nunes, especialista em segurança no trânsito, que apresentou dicas práticas de direção defensiva aplicáveis tanto na área urbana quanto no trajeto casa-trabalho. O conteúdo claro e interativo despertou a participação do público, gerando perguntas, relatos de experiências pessoais e troca de boas práticas entre os presentes.

“Papo do Mês”: aprendizado contínuo, mês após mês

Instituído pela CAAL como importante ferramenta da educação corporativa, o “Papo do Mês” ocorre sempre na semana mais adequada, de cada mês, oferecendo um espaço para aprendizado, atualização profissional e integração das equipes. Cada edição aborda temas de interesse estratégico para os colaboradores e para a cooperativa – de saúde e segurança a inovação e sustentabilidade –, fortalecendo a cultura de desenvolvimento contínuo.

Alinhamento ao Maio Amarelo

A ação integra a campanha nacional Maio Amarelo, movimento que chama a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito. Ao promover informações sobre prevenção e comportamento seguro, a Cooperativa reafirma seu compromisso com a valorização da vida e incentiva práticas responsáveis entre seus mais de 450 colaboradores.

Colaboração de Paulo Ismar Florindo