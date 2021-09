Cabana Escondida é grande campeã da Expointer com a raça Corriedale

Share on Email

A borrega é de propriedade de Vinicius Guedes de Freitas.

“Dentro da categoria dela, acho que foi a mais pesada que já esteve aqui em Esteio”, comentou o criador.

Segundo informações do site Correio do Povo, o animal já havia conquistado os prêmios de reservada e grande campeã na 33ª Fenovinos, em Lavras do Sul, em maio.

“E acreditamos muito na evolução dela para (participar da competição em) Esteio”, disse Freitas.

Após a vitória na Expointer, o produtor diz que não pretende comercializar a fêmea. “Vou ficar com ela para matriz, espero daqui a um ou dois anos trazer as filhas dela para a Expointer também”, disse.