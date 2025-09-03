Cabanha Escondida de Alegrete é a grande campeã da raça Ideal na Expointer 2025

O proprietário da Cabanha Escondida, Vinícius Guedes de Freitas, festejou o fato da propriedade ter garantido o tricampeonato de fêmea grande campeã da Expointer.

O julgamento da raça Ideal na Expointer 2025 premiou na tarde da última terça-feira (02) como fêmea grande campeão o animal Burity 3470, box 23, da Cabanha Escondida, de Alegrete, foi escolhida como a melhor da raça.

O proprietário da Cabanha Escondida, Vinícius Guedes de Freitas, festejou o fato da propriedade ter garantido o tricampeonato de fêmea grande campeã da Expointer. “Em 2023, a irmã dela ganhou. Em 2024 foi outra borrega. O pai dela também foi o grande campeão macho de 2022. É uma genética muito boa”, completou.

A Cabanha alegretense também se destacou na raça Corriedale. Burity 5846 foi a campeã ovelha com cria e reservada de grande campeã. O animal teve o melhor velo, com 23.2 micras. Mais uma façanha da Cabanha Escondida, de propriedade de Vinícius Freitas e filhos.

Fotos: Rodrigo Thiet

