Cabanha Santa Camila é campeã na raça Merino Australiano da Expointer

A Fronteira Oeste voltou a dominar as premiações de grandes campeões da raça Merino Australiano, na Expointer 2025. O título de macho aspado foi para o ovino 1309, box 6, da cabanha Santa Ângela, de Uruguaiana. Já a cabanha Santa Camila, de Alegrete, venceu com o macho mocho com o animal X3739, box 9, e com a fêmea 4494, box 1.Os julgamentos foram realizados na última segunda-feira, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

O proprietário da cabanha alegretense, Manuel Francisco Rodrigues, também reforçou a qualidade dos animais que foram trazidos para a feira. “Viemos com quatro animais, todos da raça Merino Australiano, e dois foram campeões. O carneiro tem 2 anos e a borreca tem 1 ano. São animais com uma excelente lã e que impressionam pelo tamanho e pelo peso”, completou o pecuarista.

Proprietário da Cabanha Santa Camila, de Alegrete, Manuel Francisco Rodrigues, exibiu com orgulho dois de seus animais consagrados no dia. Uma fêmea e um macho da raça Merino Australiano. O criador informa que cada ovelha de campo gera em torno de 5 quilos de lã ao ano e vivem de 7 a 10 anos. “A produção já tem destino, as malharias gaúchas. Deixei de exportar para o Uruguai. É uma espécie de teste”, diz. Com muita experiência na atividade, ele adianta que a receita do sucesso está na criação de pequenos rebanhos, com investimento em uma boa genética e o bem-estar.

No julgamento do animal supercampeão da raça, na disputa entre o macho aspado e o macho mocho, o vencedor foi o ovino da cabanha uruguaianense. O pecuarista Frederico Fittipaldi Pons, proprietário da fazenda, destacou a característica do animal de dois anos e meio. O ovino possui genética de vencedores de edições anteriores da Expointer.

