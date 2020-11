Cabeleireira alegretense é uma das premiadas com o Troféu Tesoura de Ouro do RS

A alegretense, cabeleireira e técnica Capilar Adriana Vargas Ramos recebeu, aos 32 anos, o prêmio de melhor cabeleireira do Estado do Rio Grande do Sul, Tesoura de Ouro. A premiação visa reconhecer profissionais da área da beleza de vários segmentos. O evento aconteceu no último dia 8 de novembro em Gramado.

Arnaldo, o azulzinho, deixa dignificantes exemplos ao se aposentar

Adriana foi homenageada com o Prêmio na Categoria Tesoura de Ouro Destaque em Colorimetria e corte.

O prêmio viaja pelo Brasil, reconhecendo os profissionais de cada Estado, em um cerimônia, mas a seleção é nacional. A Técnica Capilar, foi reconhecida pela excelência com que desenvolve o trabalho e atua em Alegrete. Ela representou o Município, neste que é um dos mais importantes eventos da categoria, onde estiveram presentes renomados profissionais, assim como ela.

Depois de gravíssimo acidente, ele contrariou prognósticos médicos, venceu cada desafio e hoje vê a vida com outros olhos

A alegretense é Bacharel em Administração, e Bacharel em Turismo, pós graduada em Educação e Técnica Capilar com habilitação internacional pelas Academias Pivot Point e Hair Scholl. Assim como, realiza inúmeras palestras, além de ter ministrado cursos na Escola Senac e Nehyta Ramos. Atualmente, ela também, dá treinamentos para a distribuidora de cosméticos, Az cosméticos Ltda.

O início

A alegretense começou sua trajetória na área de beleza no ano de 2003, como manicure. Ela disse que sente muito orgulho deste período e, por ter iniciado na Escola Nehyta Ramos, onde com o passar dos anos também foi docente.

Na sequência, Adriana residiu em Torres, onde fez um de suas graduações, em Turismo. Porém, nunca deixou de realizar os atendimentos na área da beleza.

Já, em 2008 retornou para Alegrete e recomeçou a trajetória na área, realizando muitos treinamentos. Desta forma, trabalhou em salões da cidade e, atualmente concilia os cursos que ministra com atendimentos no salão da sogra, chamada Jussara Paz.

Morreu “Porto Alegre”, o chapeador de Passo Fundo de coração alegretense

“Minha grande paixão, é o educacional. Fazer com que mais profissionais conquistem resultados extraordinários, através dos meus cursos. Em Janeiro de 2020 fiz a formação técnica pela Academia Hair Scholl, que me abriu muitas portas. Fiz muitos treinamentos na pandemia, foquei ainda mais no estudos. E o resultado foi o reconhecido através do prêmio Tesoura de ouro oficial”- comentou.

O premio se dá através de uma banca avaliadora que acompanhou o trabalho, da alegretense e concedeu a premiação.

“Espero que esse prêmio, motive outros profissionais a continuarem firmes nessa jornada, para que cada vez mais possamos profissionalizar o mercado da beleza.

O exemplo inspirador de como enfrentar o diagnóstico de uma doença grave

E que sejamos reconhecidos por atendimentos de excelência, independente do tamanho da cidade, ou da localização do salão. Todos podem e merecem prosperar, basta decidir, fazer sua parte, que Deus fará a dele” – completou.

Adriana ressalta que poderia citar muitos nomes que foram importantes em seu caminho, mas o receio foi de deixar alguém de fora, por esse motivo, nada mais do que justo citar o seu maior incentivador, que acreditou sempre no seu potencial, até mesmo quando ela mesma teve suas dúvidas, o esposo Preslem Paz.

Flaviane Antolini Favero