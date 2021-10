Cabo do Exército morre durante atividade em Dom Pedrito

Um cabo do Exército morreu, na sexta-feira (22), durante a realização de um exercício militar na localidade de Torquato Severo, em Dom Pedrito, na Região da Campanha do Rio Grande do Sul. Conforme a 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (3ª Bda C Mec), a vítima é Lucas Eduardo dos Santos, de 21 anos.

O Exército afirma que houve um acidente em um exercício de adestramento avançado e que as causas serão apuradas em um inquérito policial militar. Não há detalhes do que ocorreu com o jovem.

O adestramento avançado é quando são testados os planejamentos operacionais de emprego da força terrestre.

O cabo Eduardo, como era conhecido, servia em São Gabriel, a 100 km do local do exercício, no 9º Regimento de Cavalaria Blindado. Segundo o Exército, familiares do militar já foram avisados do ocorrido, recebendo apoio médico, psicológico e espiritual.

“Neste momento, os integrantes da 3ª Bda C Mec manifestam as condolências à família do Cabo Eduardo e se solidarizam com seu sofrimento, rogando a Deus que possa ampará-la e dar o conforto necessário em hora tão difícil”, diz o comunicado.

Em junho, um soldado de 19 anos foi encontrado morto com um ferimento de arma de fogo dentro do 18º Batalhão de Infantaria Motorizado, em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Fonte:G1