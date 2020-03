Caçadores de tatu são presos em propriedade do interior

Três homens foram presos pela Brigada Militar na manhã de terça-feira (24). Eles foram abordados pelo proprietário de um estabelecimento rural, que fica cerca de 40km da cidade, na BR290, sentido Rosário do Sul.

De acordo com a Brigada Militar, a guarnição foi acionada pelo dono da fazenda devido à invasão na propriedade. O homem visualizou o momento em que os acusados estavam tentando sair do local. Eles estavam em um Gol.

Assim que os policiais chegaram no local, identificaram os indivíduos que residem em Rosário do Sul. Com eles, foram encontrados quatro Tatus e uma faca. Os acusados disseram que chegaram na fazenda na noite de segunda-feira na intenção da caçar. Eles mataram quatro Tatus o que é considerado crime ambiental.

Diante da situação, o trio foi conduzido à Delegacia de Polícia de Alegrete. Em contato com Delegado Valeriano Neto, foi determinado registro simples. Os animais estavam com forte odor. Os acusados disseram que os Tatus foram mortos à noite e eles se perderam dentro da propriedade. Por esse motivo saíram quando amanheceu. Todos residem em Rosário do Sul. O Gol foi recolhido ao depósito do Detran. Depois de ouvidos, eles foram liberados.