Cachorra é resgatada de penhasco a 20 metros de altura em Bento Gonçalves

Uma cachorra foi resgatado de um penhasco na manhã deste domingo (27), em Bento Gonçalves, na Serra do Rio Grande do Sul. Segundo o Corpo de Bombeiros, a fêmea estava presa em um patamar do barranco, a uma altura de cerca de 20 metros. A guarnição alcançou o bichinho e resgatou o animal com segurança.

A cadela não apresentava sinais de ferimentos. A suspeita é de que ela tenha sido abandonada. Durante a operação, foi preciso interromper o trânsito da BR-470, próximo a Ponte Ernesto Dornelles, sobre o Rio das Antas, por causa do risco de queda de pedras na rodovia.

O animal vai ser levado até um grupo de voluntários e depois será colocado para adoção.

Fonte: G1