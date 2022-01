Cachorra que viralizou em praia tem 9 anos e vive no Rio Grande do Sul

Share on Email

Como vários gaúchos, a cachorrinha Laika Fidelis, que viralizou ao aparecer sentada em uma cadeira de praia, usando óculos de sol e vestindo chapéu durante uma entrevista para o Jornal do Almoço de Santa Catarina no último sábado (1º), procurou o litoral catarinense para tentar escapar do calorão deste começo de ano.

Sim, a labradora é nascida e criada no Rio Grande do Sul. Da Serra, mais precisamente.

Ela surgiu na televisão durante uma reportagem ao vivo que mostrava o movimento na praia de Canasvieiras, em Florianópolis. E não deu outra: Laika explodiu em popularidade. O sucesso foi tanto que o seu tutor, Valdemir Fidelis, de 33 anos, criou um perfil no Instagram para ela: @laikafidelis_oficial. Lá, você confere o life style da mascote, que curte “praia, stand up paddle, viagens e churrasco”.

Como o perfil que já conta com mais de 4,5 mil seguidores informa, a cachorrinha tem “9 anos de puro glamour”. Natural de Campestre da Serra, foi adotada quando tinha três meses e se mudou para São Marcos, na Serra, onde hoje “trabalha” como segurança oficial da concessionária de motocicletas de Valdemir. Ela ainda tem uma irmãzinha, a gatinha Lilica.

Segundo Valdemir, a labradora é “companheira para qualquer passeio”. Apaixonada por água, frequenta o Rio São Marcos e as praias gaúchas, mas gosta mesmo é de uma festa na piscina.

“Ela é conhecida pela região de Arroio do Sal. Todo ano ela [Laika] quer ir pro mar, não importa o lugar. Mas ela gosta das praias de Floripa”, disse Valdemir.

Fonte: G1