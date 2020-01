Cachorro com deficiência abandonado duas vezes no mesmo dia aguarda adoção em São Leopoldo

Segundo Anderson Ribeiro, secretário de Proteção Animal, um homem entregou o cão ao Sempa dizendo tê-lo encontrado na rua em frente ao trabalho. Como o cão estava com coleira e em bom estado de saúde, e há um cachorro com a mesma deficiência conhecido pela comunidade como Berlim, o secretário acreditou na hipótese de que ele estaria perdido da família.

No mesmo instante, decidiu ligar para a dona, que informou que Berlim estava em casa. Logo, aquele seria outro animal.

“Postei no Facebook e fiz um vídeo. Uma mulher de Camboriú identificou o cão e o dono. Buscamos o homem e o veículo, mas não tivemos sucesso. No fim da tarde, encontramos a mulher [do homem que entregou-o ao Sempa], e ela admitiu que o cachorro era deles há dois anos”, relata o secretário.