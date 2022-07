Cachorro é morto a tiros ao atacar assaltante em Canoas

Share on Email

Um cachorro foi morto a tiros por um assaltante em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, por volta das 19h de quinta-feira (21). De acordo com a Brigada Militar (BM), o animal tentou atacar o bandido, que ameaçava o tutor do animal da raça pitbull, um adolescente de 16 anos, com um revólver.

Câmeras de segurança registram o que aconteceu.

Nas imagens, é possível ver o tutor do cachorro passeando com ele por uma rua do bairro Igara. O animal está preso pela coleira. Mais à frente, de skate, está o assaltante.

O suspeito de ser o responsável pelos disparos para, saca um revólver, aponta para o adolescente e exige o celular dele. O cachorro tenta avançar sobre o assaltante, mas é impedido pelo tutor, que o segura pela coleira com uma das mãos. Com a outra, sinaliza para o assaltante que vai fazer o que ele pede.

O tutor deixa o celular no chão. O bandido pega o telefone e ameaça o adolescente, que está sob a mira da arma de fogo. O cachorro continua tentando atacar o assaltante e o tutor acaba deixando o animal escapar. O bandido atira contra o cachorro e o tutor foge para pedir socorro.

O animal foi levado para uma clínica veterinária, mas não sobreviveu. O caso foi registrado em uma delegacia de polícia. Os crimes investigados são de roubo a pedestre e maus-tratos aos animais. O suspeito de ter cometido os crimes ainda não foi identificado ou localizado.

Fonte: G1