Cachorro invade a pista e provoca grave acidente com entregador de lanche

Mais uma vez, o perigo dos animais soltos em via pública fica evidente.

Um homem que trabalha com tele-entrega de lanches sofreu um grave acidente ao ter a frente cortada por um cachorro.

A informação é da Brigada Militar que atendeu a ocorrência. O idoso de 62 anos, foi socorrido pela ambulância dos Bombeiros e foi encaminhado à UPA.

O relato de testemunhas foi de que o motociclista trafegava na Avenida Eurípedes Brasil Milano sentido bairro/centro, quando nas imediações do cruzamento com a rua Marquês do Alegrete, um cão teria invadido a pista.

O motociclista perdeu o controle da moto e caiu. Ele sofreu lesões e foi socorrido pelos Bombeiros.

No momento em que a reportagem foi ao local, não havia informações sobre o cão.