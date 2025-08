Cachorro solto provoca acidente com motociclista na rua Daltro Filho

Share on Email

De acordo com informações da Brigada Militar, uma motociclista que pilotava uma Honda acabou se ferindo após atropelar um cachorro que teria invadido repentinamente a pista.

O acidente ocorreu logo após o meio-dia. Com o impacto, a condutora caiu e sofreu ferimentos. Ela foi atendida no local por uma equipe do SAMU e encaminhada à UPA para avaliação médica. Não há, até o momento, informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

O cachorro que causou o acidente não foi localizado. A Brigada Militar atendeu à ocorrência.